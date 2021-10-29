Количество случаев коронавируса в Киеве и области значительно увеличилось: статистика на 29 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве и области значительно увеличилось: статистика на 29 октября

В столице подтверждено 257 404 случая COVID-19.

По состоянию на утро 29 октября в Киеве зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 165 случаев больше, чем 28 октября (1451 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 257 404 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 227 651 человек ( 317 в сутки)

человек ( в сутки) умерли 6 076 человек (46 в сутки)

В Киевской области зафиксировано 149 456 случаев COVID-19 (988 новых случаев в сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 133 441 человек ( 473 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 255 человек (40 за сутки)

Напомним, Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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