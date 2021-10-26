Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 26 октября

Всего в столице подтвержден 252 921 случай COVID-19.
По состоянию на утро 26 октября в Киеве зафиксировано 1135 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти вдвое больше, чем 25 октября (546 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 252 921 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 226 761 человек (314 за сутки)
- умерли 5 937 человек (37 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 146 682 случая COVID-19 (562 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 131 994 человека (787 за сутки)
- умерли 3 158 человек (26 за сутки)
Напомним, в столице 40% пациентов, находящихся в реанимациях коронавирусных больниц, умирают.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- "Дельта" похожа на ротавирус: врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу