Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 26 октября

Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 26 октября

Всего в столице подтвержден 252 921 случай COVID-19.

По состоянию на утро 26 октября в Киеве зафиксировано 1135 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти вдвое больше, чем 25 октября (546 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 252 921 случай COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 226 761 человек ( 314 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 937 человек (37 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 146 682 случая COVID-19 (562 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 131 994 человека ( 787 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 3 158 человек (26 за сутки)

Напомним, в столице 40% пациентов, находящихся в реанимациях коронавирусных больниц, умирают.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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