Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 20 октября

Всего в столице подтверждено 246 506 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 октября в Киеве зафиксировано 1023 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 186 случаев больше, чем 19 октября (837 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 246 506 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 225 096 человек (262 за сутки)
- умерли 5 741 человек (29 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 142 178 случаев COVID-19 (562 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 130 214 человек (291 за сутки)
- умерли 3 052 человека (18 за сутки)
Напомним, в столице 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.
Читайте также:
- "Дельта" похожа на ротавирус: врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу