Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 20 октября

Количество случаев коронавируса и смертей от него в Киеве значительно увеличилось: статистика на 20 октября

Всего в столице подтверждено 246 506 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 октября в Киеве зафиксировано 1023 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 186 случаев больше, чем 19 октября (837 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 246 506 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 225 096 человек ( 262 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 741 человек (29 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 142 178 случаев COVID-19 (562 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 130 214 человек ( 291 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 052 человека (18 за сутки)

Напомним, в столице 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.

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