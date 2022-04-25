Кольцевая электричка Киева будет ходить по новому графику

Кольцевая электричка Киева будет ходить по новому графику

Добавлены утренние и вечерние рейсы и уменьшен интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.

"Укрзалізниця" меняет график курсирования кольцевой электрички Киева для удобства пассажиров.

Об этом сообщила прессслужба "Укразалізниці" в Telegram.

"С завтрашнего дня, 26 апреля, добавляем еще рейсы утром и вечером, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой вплоть до начала комендантского часа", — говорится в сообщении.

Кроме того, уменьшен интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.

Напомним, в Киевской области пригородные и междугородные автобусы уже начали курсировать на 220 маршрутах. Для этого задействовано около 250 транспортных средств.

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