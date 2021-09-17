Кольца, ожерелья, крестики и браслеты: в "Борисполе" у пассажира нашли в чемодане 44 кг индийских сокровищ (фото)

Кольца, ожерелья, крестики и браслеты: в "Борисполе" у пассажира нашли в чемодане 44 кг индийских сокровищ (фото)

Мужчина ехал из Дели и утверждал, что все украшения принадлежат ему.

Киевские таможенники изъяли 44 кг индийских сокровищ, которые пытался провести пассажир в Украину. Мужчина, который прилетел из Дели в "Борисполь", имел два чемодана, которые были полностью набиты серебряными украшениями.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Как отмечается, среди украшений были, в частности, кольца, серьги, ожерелья, подвески, крестики, браслеты и статуэтки. Их обнаружили киевские таможенники во время таможенного контроля багажа 38-летнего пассажира, который прилетел авиарейсом из Индии. Мужчина планировал из "Борисполя" дальше ехать трансфером в Одессу.

Впрочем, в аэропорту он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

Однако таможенники с помощью технических средств обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и в ручной клади гражданина спрятаны ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камней, в частности:

882 комплекты из двух предметов,

11 комплектов из трех предметов,

1346 единиц бусы,

294 подвески,

269 колец,

38 пар сережек,

11 браслетов

8 крестиков

3 статуэтки слонов — индийских символов.

Общий вес украшений составила более 44 кг, по количеству — 4627 единиц. В то же время гражданин заявил, что все изделия принадлежат ему лично.

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Пассажир получил протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения изъяты. Стоимость изъятого будет установлено дополнительно.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины обнаружили в салоне автомобиля Volkswagen Passat тайника с медицинским препаратом, который содержит психоактивное вещество. Во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 39-летний гражданин Украины, было обнаружено женский чулок с 16 блистерами препарата "Acatar Acti-Tabs".

Как сообщалось, в Харьковской области таможенники остановили мужчину, который пытался провезти наркотики. Он спрятал их в своей бороде.

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