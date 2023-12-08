Когда ждать выводов о техническом состоянии тоннелей между станциями метро "Теремки" — "Демеевская": ответ Брагинского

Нужно извне добраться до перегонного тоннеля, а это будет примерно через 2-3 месяца, отметил Виктор Брагинский.

В Киеве из соображений безопасности и с учетом плохого технического состояния тоннелей движение поездов на участке между станциями метро "Теремки" — "Демеевская" уже остановлено. Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская". Директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, когда ждать выводов о техническом состоянии тоннелей на участке между станциями метро "Теремки" — "Демеевская".

Об этом Брагинский сказал в эфире телеканала "Киев 24" 8 декабря.

Начальник Киевского метрополитена пояснил, что нужно извне добраться до перегонного тоннеля, а это будет примерно через 2-3 месяца.

Также читайте В Киеве маршруты закрытых станций метро будет дублировать дополнительный наземный транспорт: схемы

"Первый отчет (о техническом состоянии тоннелей на участке между станциями метро "Теремки" – "Демеевская" – ред.) будет через две недели после получения результатов по геологии. После чего будет туннель сверху раскрыт... мы должны извне добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены те нормы, которые были предусмотрены проектом. Это будет примерно месяца через два-три, не раньше, потому что котлован нужно сделать около 20 метров в длину и в ширину более 10 метров, а глубина залегания – от пяти метров до восьми с половиной", – объяснил он.

Напомним, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закрыто на время ремонта перегонного тоннеля.

Читайте также: