Когда загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины: в Минокружении ответили

Все службы усилили мониторинг и контроль качества воды, сейчас ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевщины контролируемая.

Загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевской области 14-16 сентября.

Об этом свидетельствуют обновленные данные прогноза Укргидрометцентра, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минприроды сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мер в случае возможного ухудшения качества воды у питьевых водозаборов.

Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил.

"Лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы. Сейчас в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышение химическими и бактериологическими показателями – не обнаружены”, – говорится в сообщении.

Для усиления дальнейших совместных действий Минприроды провело координационное совещание с представителями Министерства здравоохранения Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ГСЧС Украины, Госрыбагентства, Госгеокадастра, Госводагентства, ГЭИ, Укргидрометцентра, Института общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины, Центра общественного здоровья Минздрава, Института гидробиологии НАН Украины, ИПИМ, Госпродпотребслужбы, Черниговской, Сумской и Киевской ОВА, ЧАО "АК "Киевводоканал".

Относительно ситуации с качеством воды в реке Десна

По состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (возле с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению признаки загрязнения не зафиксированы.

В районе города Чернигова фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы.

В целом по Десне в Черниговской области идет процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в с. Боромики и Чернигов. Содержание растворенного кислорода в Десне в районе с. Боромики снизился до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На участке Десны между с. Большое Устье и с. Кладьковка содержание растворенного кислорода нормализовалось и составляет 4,7-7,85 мгО2/дм³. В с. Максим и г. Остер – в пределах 7,80-7,84 мгО2/дм³.

Превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза фиксируется в пунктах с. Пекарев, с. Боромики и Чернигов и составляет 0,38-0,84 мг/дм3 при норме 0,1 мг/дм3. В остальных пунктах содержание марганца составляет 0,040-0,12 мг/дм3. Содержание железа общего в пунктах с. Боромики и г. Чернигов превышен в 2,3 раза.

Что с Сеймом

Следует отметить, что превышение по марганцу типично для этого времени года. Природные факторы предопределяют некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, имеющего естественный характер. В предыдущие годы в это время в Десне наблюдались концентрации марганца 0,022-0,17 мг/дм³, железа от 0,1-0,50 мг/дм3. В реке Сейм наблюдения по марганцу составляли от 0,019-0,11 мг/дм³, железа в общем от 0,08-0,28 мг/дм³.

Таким образом, повышение железа общего, марганца и аммонийного азота является реакцией экосистемы на общее экологическое состояние реки. Также причиной роста марганца в воде может стать повышенное содержание гумусовых соединений из-за высоких температур воздуха и снижения кислородного режима.

Также информируем, что в вещах Сейм и Десна превышений пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

В реке Сейм в Сумской и Черниговской области постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако находится ниже нормы.

За последние сутки Госпродпотребслужбы совместно с ГЭИ и местными органами власти на территории города Чернигов собрали и утилизировали 25 кг погибшей рыбы. В Сумской области случаев замора рыбы не фиксируется.

Органами местного самоуправления приняты меры по ограничению купания, использования речной воды для хозяйственных нужд и поения скота, а также вылова рыбы и ее реализации на местных рынках.

Напомним, в КГГА рассказали о качестве воды в Киеве в связи с загрязнением Сейма.

Надо ли запасаться водой? Главный санврач рассказал все о качестве воды в Киеве!

Читайте также: