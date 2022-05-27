"Когда я иду на позицию, Фауст возле меня": в Нацгвардии появилась немецкая овчарка, которая помогает защищать Украину

"Когда я иду на позицию, Фауст возле меня": в Нацгвардии появилась немецкая овчарка, которая помогает защищать Украину

У Нацгвардейцев, защищающих Киевское направление, пополнение — теперь с ними несет службу немецкая овчарка по кличке Фауст.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

Как стало известно, четырехлапого помощника наши военные нашли во время боев на Киевском направлении.

"Это было в конце марта, когда я вместе со своими побратимами выполнял боевые задания по защите Родины в Киевской области. К нам во время обстрелов прыгнула в окоп собака, пес был очень напуган. После того собачка постоянно с нами, даже когда я иду на позицию, Фауст возле меня, или когда передвигаемся на бронетехнике, он тоже сверху со всеми”, — рассказал боец Нацгвардии с позывным Игнат.

Также отмечается, что овчарку назвали в честь немецкого ручного противотанкового гранатомета Panzerfaust.

"Сейчас Фауст помогает воинам: тихонько сидит, наблюдает и когда видит чужого - сразу подает сигнал", — добавили в Нацгвардии Украины.

Напомним, что пес Патрон показался в служебном бронежилете.

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