Когда в Киеве возобновят движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская": подрядчик назвал термины

По состоянию на сейчас восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи.

Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируют завершить осенью 2024 года.

Об этом рассказал владелец группы компаний "Автострада", занимающейся ремонтом, Максим Шкиль.

По его словам, по состоянию на сейчас восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи. После этого начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

"В настоящее время выполняем бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На этой плите будет работать тяжелая техника — в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буровых свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован", — сообщил он. .

К ремонту задействовано более 30 единиц своей спецтехники. Сотрудники компании работают на объекте 24/7.

Напомним, ранее называли возможные сроки восстановления метро в Киеве.

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