Когда в Киеве откроют синюю ветку метро: нелестный прогноз Офиса трансформации

Аварийные части метро между закрывшими в декабре станциями нужно не ремонтировать, а строить.
Часть синей ветки столичного метро могут восстановить через несколько лет – ориентировочно от 2 до 5 лет.
Такой прогноз дал глава Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире телемарафона.
Он пояснил, что аварийные части метро между закрывшими 8 декабря станциями нужно не ремонтировать, а строить, поэтому на это может пойти несколько лет.
"Реально тоннель на "Демеевской" аварийный и будут строить новый. Да, это экспертное мнение человека, которое этим занимается", – сказал Бахматов.
Напомним, с 8 декабря в Киеве прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Причиной стала разгерметизация тоннеля.
Читайте ведущие новости дня:
- "Сталинград" для Китая: влияние Путина на Си Цзиньпина и предстоящая война Пекина – интервью с тайваньским экспертом
- Дефицит мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+
- Беспилотники атаковали три области РФ: Минобороны умалчивает последствия ударов