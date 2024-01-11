Когда в Киеве откроют синюю ветку метро: нелестный прогноз Офиса трансформации

Аварийные части метро между закрывшими в декабре станциями нужно не ремонтировать, а строить.

Часть синей ветки столичного метро могут восстановить через несколько лет – ориентировочно от 2 до 5 лет.

Такой прогноз дал глава Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире телемарафона.

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Он пояснил, что аварийные части метро между закрывшими 8 декабря станциями нужно не ремонтировать, а строить, поэтому на это может пойти несколько лет.

"Реально тоннель на "Демеевской" аварийный и будут строить новый. Да, это экспертное мнение человека, которое этим занимается", – сказал Бахматов.

Напомним, с 8 декабря в Киеве прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Причиной стала разгерметизация тоннеля.

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