Когда в Киеве могут появиться графики отключения света

Графики отключения света в Киеве могут применяться, когда среднесуточная температура достигнет 8-10 градусов ниже нуля.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к чему украинцам надо быть готовыми ", — подчеркнул Александр Харченко.

Напомним, что в столице впервые за 30 лет открыли для посещений колокольню Киево-Печерской лавры.

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