Когда Роману Гринкевичу будут выбирать меру пресечения: стали известны дата и время

Сторона обвинения будет просить Гринкевича-младшего ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов.

В Киеве 22 января в 19:30 должно начаться заседание Печерского районного суда. На нем планируется избрать меру пресечения Роману Гринкевичу, который подозревается в хищении бюджетных средств.

Об этом в комментарии "УП" сообщила пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как отмечается, заседание должно начаться в 19.30 в Печерском районном суде Киева. Сторона обвинения будет просить Гринкевича-младшего ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов.

Напомним, что Государственное бюро расследований будет просить судей арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого по резонансному делу о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

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