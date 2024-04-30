Когда планируют возобновить работу "синей" ветки метро в Киеве: ответ КГГА

Работы продолжаются круглосуточно.
В столичном метрополитене продолжается восстановление участка "Демеевская" — "Лыбидская". Ожидается, что движение поездов будет возобновлено до конца лета 2024 года.
Об этом сообщили в КГГА.
Начался демонтаж железобетонных тюбингов
Специалисты работают как внутри тоннеля, так и на внешней площадке: разрабатывают котлован, удаляют разрушенный бетон и химически закрепляют почву.
"Работы на площадке продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года", — отметили в ведомстве.
Как отмечалось ранее, по предварительным выводам экспертов, деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и строительно-монтажных работ.
Ранее стало известно, что в Киеве новые проблемы с метро.
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