Когда планируют возобновить работу "синей" ветки метро в Киеве: ответ КГГА

В столичном метрополитене продолжается восстановление участка "Демеевская" — "Лыбидская". Ожидается, что движение поездов будет возобновлено до конца лета 2024 года.

Об этом сообщили в КГГА.

Восстановительные работы на синей ветке метро в Киеве продолжаются

Начался демонтаж железобетонных тюбингов

Специалисты работают как внутри тоннеля, так и на внешней площадке: разрабатывают котлован, удаляют разрушенный бетон и химически закрепляют почву.

"Работы на площадке продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года", — отметили в ведомстве.

Как отмечалось ранее, по предварительным выводам экспертов, деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и строительно-монтажных работ.

Ранее стало известно, что в Киеве новые проблемы с метро.

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