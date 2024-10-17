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Когда отопление появится в домах киевлян: ответ КГГА

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Когда отопление появится в домах киевлян: ответ КГГА

Отопление / Фото: Фото из открытых источников

В скором времени начнется отопительный сезон.

В Киеве к теплу уже подключили 566 зданий социальной сферы. Среди них – 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных заведений. В частности, 77 стационаров, а также 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Об этом написал глава ККГА Виталий Кличко.

Подробности

Отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве открыли 14 октября. Таким учреждениям и учреждениям тепло подают по заявкам руководителей.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания", — подытожил Кличко.

Напомним, учитывая неутешительные прогнозы по возможным обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры, что приведет к выключению света и проблемам с отоплением, следует уже сейчас подумать, как мы будем обогреваться зимой.

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