Когда может заработать "синяя" ветка метро в Киеве: ответ Кличко

Сроки и стоимость выполнения работ пока точно неизвестны.

В Киеве до конца лета может заработать участок метрополитена между станциями "Демеевская"-"Лыбидская". Сейчас идет экспертиза и подготовка к работам.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

В чем проблема

Как отмечают в компании, эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения предварительно установили причины деформации тоннеля на "синей" ветке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Так, выявлены ошибочные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции.

"Окончательные выводы будут даны после того, как мы откроем котлован и будет видно, где и какие проблемы", – говорит мэр города Виталий Кличко.

Проектная документация уже предоставлена на экспертизу. Она продлится 3-4 недели.

"Будут окончательно определены стоимость и уточнены сроки выполнения работ, — подчеркнул Кличко.

Ранее говорилось, что восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируют завершить осенью 2024 года.

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