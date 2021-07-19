"Когда море приезжает к тебе": как киевляне радовались ливню (видео)

Парень в деловом костюме плавал по затопленным улицам столицы на сап борде.
Мощный ливень в Киеве некоторых киевлян очень порадовал.
Например, на улице Василия Касияна, 6, девочка радовалась жизни, несмотря ни на что.
Она радостно плескалась в огромной луже во дворе, а возле нее плавал надувной круг.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
А парень в деловом костюме плавал по затопленным улицам столицы на сап борде. Он плыл и стоя, с помощью весла, и лежа загребал руками. Это очень улучшило настроение прохожим.
"Когда очень хочется на море, но море приезжает к тебе", - говорится в подписи под видео.
Напомним, Киев и Киевскую область сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.
В Боярке мальчик на вид 12-14 лет достал удочку и пытался ловить рыбу прямо на улице.