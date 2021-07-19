"Когда море приезжает к тебе": как киевляне радовались ливню (видео)

Парень в деловом костюме плавал по затопленным улицам столицы на сап борде.

Мощный ливень в Киеве некоторых киевлян очень порадовал.

Например, на улице Василия Касияна, 6, девочка радовалась жизни, несмотря ни на что.

Она радостно плескалась в огромной луже во дворе, а возле нее плавал надувной круг.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

А парень в деловом костюме плавал по затопленным улицам столицы на сап борде. Он плыл и стоя, с помощью весла, и лежа загребал руками. Это очень улучшило настроение прохожим.

"Когда очень хочется на море, но море приезжает к тебе", - говорится в подписи под видео.

Напомним, Киев и Киевскую область сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.

В Боярке мальчик на вид 12-14 лет достал удочку и пытался ловить рыбу прямо на улице.

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