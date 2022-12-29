Когда Киев вернется к почасовым графикам отключения света: в YASNO порадовали прогнозом

Киев уже в ближайшее время может вернуться к графикам отключения света, которые были до 29 декабря.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Коваленко объяснил, что, несмотря на удачную работу ПВО, есть "прилеты" по энергетической инфраструктуре, однако энергетики уже работают над устранением последствий.

"Продолжаются противопожарные и ремонтные работы. В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", — написал Коваленко.

Ракетные удары 29 декабря

Российские террористы 29 декабря нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 10-я массированная атака по украинской энергетике.

Террористы выпустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить. Из-за обстрелов в некоторых регионах Украины отсутствует электричество.

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