Когда и на чьи средства в Киеве установят главную елку страны: ответили в КМВА

На Рождество и Новый Год в Киеве из соображений безопасности не будет никаких массовых мероприятий.

Главную елку страны в этом году традиционно установят в Киеве на Софийской площади. Монтажные работы начнутся 3 декабря, открытие елки запланировано 6 декабря.

Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы, сообщает пресс-служба КМВА.

Отмечается, что главная елка страны будет стоять до 10 января 2024 года. Она будет установлена на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию.

Кроме того, в Рождество и Новый Год в Киеве по соображениям безопасности не будет никаких массовых мероприятий — ни ярмарок, ни празднований.

Городской глава Киева Виталий Кличко добавил, что ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, когда украшать елку по новому стилю, чтобы дата принесла много счастья.

Читайте также: