Когда и куда лучше не ехать: в Киеве 20 августа сменит движение общественный транспорт столицы (схемы)

Когда и куда лучше не ехать: в Киеве 20 августа сменит движение общественный транспорт столицы (схемы)

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта.

В Киеве в пятницу, 20 августа, из-за подготовки к параду войск по случаю Дня Независимости изменит движение общественный транспорт.

Во время репетиции, которая продлится с 15:30 до 1:15, запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

- автобусов маршрутов №№2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

- троллейбусов маршрутов №№3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;

- трамваев маршрутов №№11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус №5 в направлении к железнодорожному вокзалу "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул.Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры;

КГГА

автобусы №№20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская";

автобус №24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная";

автобус №62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

автобус №69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус №114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

автобус №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

автобус №118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

автобус №137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус №3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №№5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б-ра Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус №9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус №12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбус №14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта";

троллейбусы №№40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбус №91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

Также ориентировочно с 15:00 до 01:00 на время подготовки военного парада временно приостановят движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси: №№181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А также изменят движение: №№171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.

Обращаем внимание, что 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковок в дни проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним, в связи с празднованием Киеве Дня Государственного флага и 30-й годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.

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