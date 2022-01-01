Когда день рождения 1 января: в Киеве происходит факельная хода в честь Степана Бандеры

Когда день рождения 1 января: в Киеве происходит факельная хода в честь Степана Бандеры

Проходит 113 лет со дня рождения одного из лидеров ОУН.

Вечером 1 января в Киеве стартовала факельная хода в честь 113-летия со дня рождения одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, лидера ОУН Степана Бандеры.

Маршрут начался от памятника Тарасу Шевченко, дальше – улица Владимирская, бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Майдан Независимости, где состоится вече. В настоящее время движение транспорта перекрыто, так что что возможны пробки.

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Марши с факелами также проходят в других крупных украинских городах.

Напомним, 30 июня 1941 года был провозглашен Акт возобновления Украинского государства, авторами которого были Степан Бандера и Ярослав Стецько. В том же году Бандеру поместили под домашний арест, затем отправили в берлинскую тюрьму. Оттуда – в концлагерь Заксенгаузен. Освободили его в сентябре 1944-го и предложили возглавить в тылу Красной армии антисоветское вооруженное движение, но он отказался. В 1959-м в Мюнхене в Германии Бандеру застрелил агент советского КГБ.

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