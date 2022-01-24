Кофе вместо соли и песка: под Киевом оригинально борются с гололедом на дорогах

Кофе вместо соли и песка: под Киевом оригинально борются с гололедом на дорогах

Кофе является экологически безопасным и обладает превосходными абразивными свойствами.

В городе Ирпень под Киевом попробовали бороться с гололедом с помощью кофе. Скользкие дорожки посыпают кофейной гущей вместо песчано-солевой смеси.

Об этом сообщает ITV.

Более 20 килограммов переработанного кофе бесплатно передали коммунальщикам пять местных кафе. Сбор инициировало Ирпенское агентство развития.

Инициативу называют экологическим экспериментом. По словам местной жительницы Виктории, которая выгуливает собаку в парке Правика дважды в день, из-за соли на дорожках у животного образуются раны на лапах. Поэтому эксперимент она называет удачным.

"Это оригинально, интересно. Ничего плохого я здесь точно не вижу", – сказала еще одна местная жительница Татьяна.

Коммунальщики подчеркнули, что кофе является экологически безопасным и обладает превосходными абразивными свойствами. Кроме того, он может улучшать качество почвы и быть удобрением для растений. Также таким образом можно сэкономить деньги на покупке песка и соли.

Если отзывы горожан и работников благоустройства будут положительными, эксперимент продолжат.

Напомним, что Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли с ионами серебра за 199 999 гривен для того, чтобы посыпать дороги.

ITV

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