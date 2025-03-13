КГГА: система власти в столице не смогла предотвратить разрастание коррупции до космических размеров

Тимур Ткаченко отметил, что очищение столицы происходит только после значительной общественной огласки, обращений и настояний.

Начальник Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко поздравил решение городского головы Виталия Кличко уволить скомпрометированных должностных лиц, но в то же время выразил сожаление, что система власти в столице не смогла предотвратить разрастание коррупции до космических размеров.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

"Спасибо, что прислушались к обращению. Однако, к сожалению, система власти в столице не смогла предотвратить разрастание коррупции до космических размеров. И очищение происходит только после значительной общественной огласки, обращений и настаиваний. Господин городской голова, предлагаю обратиться к независимым и авторитетным образом. лучший пример того, как нужно работать над очищением от коррупции", – написал он.

Если есть какие-либо оговорки по этому способу, Ткаченко предлагает наработать действительно действенный механизм аудита через рабочую группу "Прозрачность и подотчетность".

"Уверен, что члены группы среди представителей правоохранительных органов окажут всяческое содействие и методическую помощь в этой работе", – резюмировал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил ряд чиновников КГГА и руководителей коммунальных предприятий.