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КМВА опровергла падение обломков "Шахеда" на дом на Оболони: что произошло на самом деле

КМВА опровергла падение обломков "Шахеда" на дом на Оболони: что произошло на самом деле

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Событие не связано с атакой РФ.

Утром 31 января появилась информация о том, что ночью обломки российского "Шахеда" упали на здание в Оболонском районе Киева. Впрочем, эти данные не подтвердились.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно озвучены сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе — не подтверждаются. Событие не связано с вражеской атакой. Без пострадавших", — сообщил чиновник.

Ткаченко уточнил, что, по информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, соединяющим наружный и внутренние блоки. В результате был поврежден стеклопакет балкона.

Напомним, утром мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони . Также мэр сообщил, что спасательные службы и медики работают на месте происшествия.

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