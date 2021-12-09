"Клянусь мамой, щас порежу": в Киеве на Дарнице на коммунальщиков во время сноса МАФов напали их владельцы с оружием (видео)

Владельцы этих незаконных построек порезали колеса спецтехники.
В Киеве на коммунальщиков во время сноса МАФов напали их владельцы с оружием.
Событие произошло 8 ноября в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщил директор департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко и обнародовал видео.
"Только что во время демонтажных работ в Дарницком районе произошло нападение на сотрудников коммунального предприятия "Киевблагоустройство" с применением физической силы и холодного оружия", — написал Ткаченко под видео.
Агрессивно настроенные владельцы этих незаконных построек также порезали колеса спецтехники.
Городской чиновник добавил, что нападавшие задержаны и все службы проводят необходимые, в том числе процессуальные действия.
Только во время демонтажных работ в Дарницком районе произошло нападение на сотрудников Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" с применением физической силы и холодного оружия. Хочу поблагодарить Национальную полицию Украины и Департамент муниципальной безопасности КГГА за скорую реакцию и своевременную помощь. Отдельное спасибо демонтажной бригаде В настоящее время нападавшие задержаны и все службы проводят необходимые, в том числе процессуальные действия. Рассчитываем на оперативное осуществление досудебного расследования и наказания виновных!Опубликовано Тимуром Ткаченко Среда, 8 декабря 2021 г.
Напомним, охранник Александровской больницы избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки. Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.
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