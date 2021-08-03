Клип, который сняли в Киеве, стал одним из лучших в мире: видео

Клип выпустили в 2016 году и в нем фигурирует Украинский дом.
Клип, который сняли в Киеве, стал одним из лучших в мире.
DJ Shadow и Run the Jewels снимали клип на песню Nobody Speak в украинской столице.
Над работой трудились американские и украинские парни, включая Radioaktive Film. И вот клип вошел в топ-100 клипов в мире, заняв 20-е место, по версии издания Rolling Stone.
Отметим, что клип выпустили в 2016 году и в нем фигурирует Украинский дом.
Напомним, в 2019 году британский рэпер Stormzy выпустил второй клип, снятый в Киеве, а 2018 году за съемками в украинской столице застали Майли Сайрус.