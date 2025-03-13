Кличко: Жилищный массив на Осокорках-Центральных – безальтернативное решение проблемы инвесторов «Аркады»

Строительство жилмассива на Осокорках-Центральных в Киеве – компромиссное решение, принятое обществом, инвесторами банка «Аркада» и властью. Альтернативного варианта пока нет.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко на Форуме «Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления».

«Мы нашли компромиссное решение – договор между всеми звеньями власти и гражданским обществом, чтобы часть этого парка оставить как природно-заповедную зону, а часть, которая уже просчитана и выделена под застройку, чтобы люди получили свое жилье», – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что соседние с застройкой участки есть и остаются объектами природно-заповедного фонда.

За последние 10 лет в Киеве было создано более 600 га парковых зон. Увеличение рекреационных территорий городской голова назвал принципиальным для столичных властей.

Строить новые квадратные метры жилья заставляет рост численности населения Киева. В столице проживает уже 600 тысяч внутренне перемещенных граждан. Всего за последние 20 лет численность населения Киева выросла вдвое – с 2 до 4 млн человек.

Напомним, после банкротства банка "Аркада" недостроенными остались 39 жилых высотных домов, квартиры в которых приобрели более 10 тысяч семей. Чтобы достроить ЖК и предоставить людям приобретенные ими квартиры, в 2021 году инвесторы, Stolitsa Group, мэрия и центральные власти подписали Меморандум. Согласно ему компания Stolitsa Group организует достройку домов за счет 10% поступления средств от продажи жилья в ЖК «H2O». Власти со своей стороны гарантировали компании земельные участки на Осокорках, которые были в аренде «Аркады».