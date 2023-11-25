Кличко заявил о падении обломков дронов на многоэтажку в одном из районов

Информации о потерпевших нет.

В субботу, 25 ноября, в Днепровском районе Киева обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажку.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, а также КМВА.

"В результате падения обломков сбитых воздушных целей, в Днепровском районе города есть задымление на верхних этажах многоэтажки, подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

По словам городского головы, небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Возгорания нет.

"Пострадавших пока не нашли. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома", — говорит Кличко.

Напомним, ночью оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Киев. Мэр столицы Виталий Кличко заявил по падению обломков дронов на многоэтажку в одном из районов.

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