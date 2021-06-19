Кличко выступил на iForum и рассказал о новейших цифровых сервисах, которые внедрил и внедряет Киев

Мэр Киева отдельно остановился на элементах "умного города", которые уже несколько лет работают в столице.

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко выступил на конференции iForum-2021 и рассказал о новейших технологиях и сервисах, которые внедряет столица для эффективного городского управления и комфорта киевлян. В частности: контроль безопасности в городе с помощью интеллектуальных камер видеонаблюдения, создание комфортного парковочного пространства и сервисов для использования, а также — о развитии городского приложения "Киев Цифровой".

"Система технологического - "умного" управления городом Киев начал внедрять первым в Украине, более 6 лет назад. Стартовали мы тогда с "открытого бюджета", который нам помогали запускать немецкие партнеры. Далее была система ProZorro, которую мы внедрили тоже первыми. Система электронных птицей, и много электронных сервисов для киевлян. И сегодня я могу сказать, что система управления городом находится у меня в кабинете. На большом экране, в онлайн-режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же — с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии", — подчеркнул Кличко.

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Мэр показал, как выглядит технологическая система управления: все сводные данные, показывающие статистику и реальную картину во всех сферах жизнедеятельности города сосредоточены на одной платформе и отражаются в онлайн-режиме.

Также Виталий Кличко рассказал о проекте по моделированию ситуаций и создании эффективной транспортной модели города, которая даст возможность в онлайн-режиме анализировать загруженность дорог, планировать капитальные ремонты старых и строительство новых инфраструктурных объектов, основываясь на реальных данных и потребностях столицы.

"Такую модель Киев планирует создать в 2022 году. Мы уже имеем данные, которые можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для дальнейшего прогнозирования. Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность дорог? Каких маршрутов общественного транспорта не хватает киевлянам? На эти вопросы сможем получить ответ благодаря моделированию. А следующий шаг — интеллектуальное управление трафиком. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и сэкономить время на передвижение по городу ", — подчеркнул лидер "УДАРа".

Он отдельно остановился на элементах "умного города", которые уже несколько лет работают в Киеве. В частности — система электронных петиций и Общественный бюджет.

"Это — прежде всего, инструменты электронной демократии. Когда каждый житель может участвовать в развитии своего района, города. Вносить свои предложения и реализовывать проекты. Только за 4 года существования Общественного бюджета в столице реализовали более 1000 проектов, инициаторами которых были киевляне. В этом году голосование за проекты на следующий год начнется 17 августа ", — рассказал Виталий Кличко.

Современный город, по словам мэра столицы, — это сложная система, все артерии которой — для эффективности управления — должны быть подключены к сети с возможностью дистанционного сбора данных и управления различными процессами.

"В этом году мы планируем обеспечить полное покрытие города беспроводной сетью IoТ, к которой постепенно подключим миллионы интеллектуальных устройств-сенсоров. Для чего? Для того, чтобы в ближайшее время мы могли осуществлять: мониторинг качества воздуха и водоемов, дистанционный контроль микроклимата в учебных заведениях и учреждениях охраны здоровья, контроль и оптимизацию вывоза мусора, дистанционное снятие показаний счетчиков, контроль доступа в подвалы, крыши, лифтовых шахт в жилищно-коммунальном хозяйстве и многие другие инструменты для эффективного управления и для комфорта киевлян", — рассказал Кличко.

Также мэр пригласил участников iForum участвовать в обсуждении будущего города в рамках "Kyiv Digital Conf", который состоится в столице 24 ноября.

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