Кличко: в Киеве необходимо максимально экономить воду и электроэнергию

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице необходимо максимально экономить воду и электроэнергию пока ликвидируют последствия российской ракетной атаки. Он призвал киевлян не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д.

Об этом глава Киева написал у себя в Телеграм.

Кличко отметил, что в домах, где понижено давление в водопроводной сети, нужно максимально экономно тратить воду.

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Если водоснабжение временно прекращено, найдите ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделайте запас воды. Карту бюветов можно посмотреть здесь.

"Пока частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды", — сообщил мэр Киева.

Идет ликвидация чрезвычайной ситуации, на местах работают аварийно-спасательные службы.

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