Кличко уволил ряд должностных лиц КГГА и руководителей коммунальных предприятий

Городские власти Киева передают правоохранителям все необходимые документы и способствуют следствию.

Кличко объявил об увольнении чиновников КГГА и руководителей коммунальных предприятий. Городские власти Киева передают правоохранителям все необходимые документы и способствуют следствию.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он сообщил об увольнении ряда чиновников КГГА и коммунальных предприятий:

заместителя председателя КГГА Петра Оленича;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты;

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова (процедурно будет уволен со следующего дня);

депутата Киевсовета, главу земельной комиссии Михаила Терентьева, который написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр".

Кроме того, партия УДАР отзывает Терентьева из депутатов Киевсовета.

Напомним, что в Киеве отметили, что на сегодняшний день нет нужды в дальнейшем закрытии Южного моста. Однако для обеспечения безопасности граждан и обеспечения надлежащего контроля на дорогах власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на движение транспорта.