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Кличко уволил ряд должностных лиц КГГА и руководителей коммунальных предприятий

Кличко уволил ряд должностных лиц КГГА и руководителей коммунальных предприятий

Мэр Киева Виталий Кличко.

Городские власти Киева передают правоохранителям все необходимые документы и способствуют следствию.

Кличко объявил об увольнении чиновников КГГА и руководителей коммунальных предприятий. Городские власти Киева передают правоохранителям все необходимые документы и способствуют следствию.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он сообщил об увольнении ряда чиновников КГГА и коммунальных предприятий:

  • заместителя председателя КГГА Петра Оленича;
  • заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты;
  • заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова (процедурно будет уволен со следующего дня);
  • депутата Киевсовета, главу земельной комиссии Михаила Терентьева, который написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр".

Кроме того, партия УДАР отзывает Терентьева из депутатов Киевсовета.

Напомним, что в Киеве отметили, что на сегодняшний день нет нужды в дальнейшем закрытии Южного моста. Однако для обеспечения безопасности граждан и обеспечения надлежащего контроля на дорогах власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на движение транспорта.

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