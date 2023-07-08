Кличко сообщил, сколько жителей Киева погибли из-за агрессии россиян

В Киеве с начала обострения войны от российских атак погибли более 170 мирных жителей.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Путину нужна территория, ему мы, украинцы, не нужны. Поэтому он убивает мирное население. В нашем городе более 400 жилых домов разрушены и более 170 человек погибли мирное население, из которых семеро — это дети", — отметил городской голова.

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Напомним, в ночь на 24 июня враг в очередной раз обстрелял столицу ракетами. Тогда в обломки попали в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего пять человек погибли.

Напомним, в Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны.

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