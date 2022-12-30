Кличко сообщил подробности ночной российской атаки: семь "шахедов" шли на Киев

В ночь на 30 декабря российская армия атаковала Киевщину. По информации от сил противовоздушной обороны, семь вражеских дронов-камикадзе шли на Киев.

Подробности атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В результате падения обломков – в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет", – отметил Кличко.

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что ночью россияне пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры ударными дронами. Однако им этого не удалось, попаданий на Киевщине нет.

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