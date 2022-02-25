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Кличко сообщил о раненых в результате падения обломков ракеты России над Киевом

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Кличко сообщил о раненых в результате падения обломков ракеты России над Киевом

Один киевлянин находится в тяжелом состоянии.

Трое жителей Киева получили ранения при падении обломков сбитой российской ракеты в Дарницком районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации, один киевлянин находится в тяжелом состоянии.

«Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения», – говорится в сообщении.

Напомним, украинская ПВО сбила в небе над Киевом ракету "Калибр", которую выпустили российские кафиры.

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