Кличко сообщил о раненых в результате падения обломков ракеты России над Киевом

Один киевлянин находится в тяжелом состоянии.
Трое жителей Киева получили ранения при падении обломков сбитой российской ракеты в Дарницком районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его информации, один киевлянин находится в тяжелом состоянии.
«Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения», – говорится в сообщении.
Напомним, украинская ПВО сбила в небе над Киевом ракету "Калибр", которую выпустили российские кафиры.