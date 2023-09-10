Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы

Речь идет о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

"Все службы направляются на места. Детали со временем", — говорится в сообщении.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы : находитесь в укрытиях.