Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1388
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы

ПВО сбила несколько дронов в Киеве / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях

Речь идет о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

"Все службы направляются на места. Детали со временем", — говорится в сообщении.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы : находитесь в укрытиях.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1388
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация