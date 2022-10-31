Кличко – швейцарскому изданию о ракетном терроре России: Мы сильны, у Путина нет шансов

Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев. В кремле пока не поняли, что народ нельзя победить.

Об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она добивается противоположного. Из-за уничтожения на нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у путина нет шансов", – заявил Кличко.

Виталий Кличко также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.

"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также отключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", — сообщил мэр.

Кличко подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации украинские громады помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением – общая проблема. Ведь в стране разрушена каждая третья электростанция.

Напомним, в Киеве без света остаются 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы пока без воды.

Ситуация сложная: украинцев просят максимально экономить электроэнергию

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