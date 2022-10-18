Кличко рассказал, сколько украинцев выехали со столицы во время войны

В настоящее время в Киеве проживает около трех миллионов человек. С начала войны количество местных жителей снизилось на 600 тысяч.

В столице Украины проживает около трех миллионов человек. За время войны это количество уменьшилось на 600 тысяч.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, до полномасштабного вторжения в столице проживало около 3,6 млн граждан. Численность украинцев увеличивалась днем – еще около миллиона приезжали на работу из разных уголков Киевщины.

Однако после нападения России на Украину из столицы уехали около 600 тысяч местных жителей. Сейчас в Киеве проживают три миллиона человек, из которых по меньшей мере 200 тысяч – внутренние переселенцы.

Напомним, что в Киеве из-за атаки РФ вода в кранах мутная или ее вообще нет.

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