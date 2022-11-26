Кличко рассказал, сколько "Пунктів незламності" уже работает в Киеве

Как рассказал мэр, в пункты обогрева в Киеве в последние дни обратились 3600 жителей города.

По состоянию на субботу, 26 ноября, в Киеве развернули работу 436 "Пунктів незламності".

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы Киева, в пункты обогрева в течение нескольких последних дней обратились 3600 жителей столицы.

"В столице работают 436 пунктов обогрева. Все они обеспечены генераторами. Люди могут там согреться, зарядить гаджеты. Я дал задачу руководителям районов постоянно проверять работу этих пунктов. Хочу также подчеркнуть, что именно в Киеве развернуто наибольшее количество пунктов обогрева. Но, подчеркну, сегодня ключевая задача, чтобы люди получали необходимые услуги у себя дома. Чтобы в домах киевлян были тепло, вода и свет", — подчеркнул Кличко.

Мэр также добавил, что 25% потребителей города пока не получают электроэнергию из-за повреждений сетей, вызванных ракетными обстрелами россиян.

Более 90% домов столицы уже с теплоснабжением. Водоснабжение киевлянам восстановили полностью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении за 25 ноября раскритиковал КГГА из-за работы "Пунктів незламності". Он подчеркнул, что "профанацию и ложь в отчетах никто никому не простит".

Читайте также: