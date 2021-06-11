Кличко рассказал, сколько пляжей Киева готовы принимать посетителей

Официально купальный сезон пока не стартовал, поскольку вода в Днепре еще прохладная.
К летнему сезону в столице готовы все 14 коммунальных пляжей.
Также город определил 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.
Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга 11 июня.
"Столица, как всегда, тщательно подготовилась к началу летнего сезона. Чтобы жители Киева могли с комфортом и безопасно отдыхать в городе. На сегодняшний день все 14 коммунальных пляжей готовы принимать посетителей. На них оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные", — сказал Кличко.
Также город определил 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.
Официально сезон пока не стартовал, поскольку вода в Днепре еще прохладная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов.
На всех коммунальных пляжах, по словам мэра столицы, будут дежурить более 120 лайфгардов, а также водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо".
"Также в этом году столица подала девять муниципальных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Эта награда означает, что пляжи соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта", — отметил Виталий Кличко.
Напомним, в КГГА рассказали, почему река Лыбидь в Киеве стала ядовито-желтой.