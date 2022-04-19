Кличко рассказал об уровне расчета киевлян за коммуналку и о ситуации с сервисами в городе

Более половины жителей столицы продолжает своевременно оплачивать коммунальные услуги.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более 55% жителей столицы оплатили коммунальные услуги. Он еще раз поблагодарил киевлян, которые поддерживают жизнедеятельность города, оплачивая коммунальные услуги.
Об этом он сказал в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".
"Я очень хочу поблагодарить всех тех, кто рассчитался за коммунальные услуги. Более 55% жителей Киева оплатили коммунальные услуги. Мы с пониманием относимся к тем, кто не в состоянии оплачивать. Но тем не менее, я призываю всех, по возможности, пожалуйста оплачивайте коммунальные услуги. От этого зависит функционирование сервисов, которые мы предоставляем: электроэнергия, водоснабжение, уборка мусора", — отметил он.
Мэр Киева также сообщил, что значительная часть работников коммунальной инфраструктуры вступила в ВСУ, поэтому городу не хватает людей.
"Еще одна составляющая очень проблематичная часть работников коммунальных предприятий эвакуировались, другая большая часть вступила в ряды ВСУ. Поэтому сейчас в напряженном составе мы работаем, но тем не менее делаем все, чтобы услуги предоставлялись", — сообщил Кличко.
Напомним, в Киеве разберут около 10 домов, подвергшихся разрушениям из-за агрессии России.
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