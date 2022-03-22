Кличко рассказал о ситуации в Киеве на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Кличко рассказал о ситуации в Киеве на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и рассказал о ситуации в Киеве и Украине.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«О ситуации в Украине и Киеве и о помощи нашему государству, которое героически борется с российским нашествием, говорил сегодня в онлайн выступлении во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Поблагодарил Генерального Секретаря Конгресса господина Андреаса Кифера и его команду за политическую и информационную поддержку. И за создание координационного совета, который нарабатывает механизмы помощи украинским муниципалитетам и жителям громад в это критическое для Украины время», - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, мероприятие состоялось при участии представителей региональных и местных властей 46 стран – членов Совета Европы.

«И это свидетельствует о том, что Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства. И в отстаивании украинцами общеевропейских принципов демократии, прав человека и верховенства права», – отметил Кличко.