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Кличко рассказал новые детали последствий вражеской атаки на столицу

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кличко рассказал новые детали последствий вражеской атаки на столицу

Кличко рассказал, куда упали обломки

В Киеве и области уже раздался отбой воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает информировать о ситуации в столице по причине ночной атаки.

В результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание.

Об этом говорится в сообщении от властей Киева в социальных сетях.

Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Без горения.

Также в Дарницком районе сейчас двое пострадавших — мужчина и женщина. Им медики оказали помощь на месте. Вызовы в Шевченковский район не подтвердились.

Напомним, что ранее в Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки.

Также ранее власти сообщали, что в результате ночной атаки на Киев травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
506
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