Кличко рассказал новые детали последствий вражеской атаки на столицу

В Киеве и области уже раздался отбой воздушной тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко продолжает информировать о ситуации в столице по причине ночной атаки.
В результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание.
Об этом говорится в сообщении от властей Киева в социальных сетях.
Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Без горения.
Также в Дарницком районе сейчас двое пострадавших — мужчина и женщина. Им медики оказали помощь на месте. Вызовы в Шевченковский район не подтвердились.
Напомним, что ранее в Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки.
Также ранее власти сообщали, что в результате ночной атаки на Киев травмированы.
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