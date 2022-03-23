Кличко рассказал городскому совету Мюнхена о нуждах Киева и поблагодарил за оказанную помощь

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в заседании городского совета Мюнхена в режиме онлайн и поблагодарил за оказанную помощь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня, по приглашению немецких партнеров, выступил онлайн перед полным собранием городского совета Мюнхена. Города-побратима Киева. Наши города давно связывают тесные отношения и активное сотрудничество. Поддерживает Мюнхен украинскую столицу и в это критическое для нашего государства время – когда Украина дерется за свою независимость и свободу. Я поблагодарил за то, что с начала марта Мюнхен уже предоставил Киеву 15 вагонов гуманитарной помощи», – сообщил Кличко.

Кличко также сообщил немецким партнерам о срочных нуждах столицы.

«Также отметил, что Киеву сегодня необходима пожарно-спасательная техника и оборудование, кареты скорой помощи, средства защиты гражданского населения – маски, противогазы, медикаменты. А также средства защиты для медиков и спасателей, работающих на ликвидации последствий обстрелов украинской столицы. Наши германские друзья пообещали дальнейшую помощь и поддержку. Но выразили восхищение мужеством и отвагой украинцев, борющихся сегодня за демократические принципы и свое будущее», — рассказал мэр Киева.

Он также отметил необходимость усиления давления на Россию.

«Отдельно я подчеркнул необходимость усиления экономического и политического давления на РФ. Потому что Россия сегодня угрожает безопасности всей Европы и цивилизованного мира. Это, я думаю, уже всем понятно. И мир должен объединить усилия в борьбе с осатаневшим агрессором», — подытожил Кличко.