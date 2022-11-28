Кличко рассказал, будет ли перевозить пассажиров киевское метро в случае длительного блекаута

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал, как будет функционировать столичный метрополитен в случае длительного блекаута и будет ли он перевозить пассажиров.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Так, по его словам, метро должно продолжить перевозить людей, но как пункт обогрева не будет работать.

"Мы рассчитываем, что у нас будут внутренние мощности, чтобы метро ни в коем случае не остановилось. Метро обогреть тяжело, но у нас есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению", — объяснил Кличко.

Мэр Киева добавил, что школы и детские сады будут работать как пункты обогрева.

"Они уже готовы как пункты обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих сооружений может принять большое количество людей. Они есть почти в каждом микрорайоне нашего города", — отметил городской голова Киева.

Напомним, 23 ноября Россия произвела самый массированный ракетный обстрел Киева с конца февраля. После чего столица почти на двое суток оказалась в полном блекауте, не было воды, отопления и связи. По состоянию на 28 ноября ситуация улучшилась. В дома Киева вернули воду и отопление, а электроснабжение тоже есть, но действуют аварийные отключения.

В то же время власти прогнозируют, что на этой неделе оккупанты готовят новые ракетные обстрелы, которые могут снова погрузить столицу и почти всю Украину в блекаут на несколько дней. Так, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно, поскольку у РФ еще большой потенциал ракет и беспилотников для этого.

Стоит отметить, что в Украине и Киеве на случай долговременного блекаута также заработали "Пункты незламности", которых сейчас в стране насчитывается более четырех тысяч. Там есть электричество, мобильная связь и Интернет, тепло, вода, аптечка. Роль "Пунктов незламности", кроме специальных палаток ГСЧС, выполняют специально обустроенные места в правительственных зданиях, детских садах, школах и других общественных местах.

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