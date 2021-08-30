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Кличко проверил ход капитального ремонта на Большой Кольцевой дороге

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Кличко проверил ход капитального ремонта на Большой Кольцевой дороге

Город делает все, чтобы до конца этого года открыть движение по новому участку Большой Кольцевой дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской.

Об этом лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по строительству объекта, передает сайт КГГА.

"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что планируется достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него, большой подземный пешеходный переход и шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорта.

 "Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области, наконец, передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются участке от Одесской площади до улицы Ватутина. Десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это - почти три километра шестиполосной дороги", - подытожил лидер "УДАРа".

Дата публикации
Просмотры
83
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