Кличко просит Bihus.Info передать данные расследования о Брагинском правоохранительным органам

Киевский городской голова Виталий Кличко публично обратился к журналистам Bihus.Info с просьбой передать информацию о директоре Киевского метрополитена Викторе Брагинском, обнародованную в расследовании, правоохранителям и антикоррупционным органам.

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Прошу журналистов Bihus.Info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь по оперативному и открытому для общественности расследованию информации Bihus.Info", — отметил Виталий Кличко.

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Напомним, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении 15 марта. Произошло это после громкого расследования Bihus Info.

Скандал с участием Брагинского

Поводом к кадровым изменениям стало расследование журналистов Bihus info, нашедших немало интересного в декларации Брагинского. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководителя метро из-за этого отстранят от обязанностей, или же он "не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение".

Как отметили в Bihus info, у метрополитена проблем все больше, а развитием активно занимаются родные самого Брагинского. В частности, в декларации чиновника нашли маму-пенсионерку, которая покупает дорогие квартиры, и не совсем бывшую жену-миллионершу, которая строит дачу в Козине.

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