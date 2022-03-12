Кличко призвал международные организации отреагировать на похищение мэра Мелитополя

Мэр Киева, глава «Ассоциации городов Украины» Виталий Кличко призвал международные организации, в частности, направленные на защиту самоуправления, отреагировать на похищение мэра Мелитополя российскими оккупантами.

Обращение он выложил в своих соцсетях.

«Хочу привлечь внимание международных организаций, «Ассоциации мэров городов демократических стран» к бандитским действиям российских оккупантов. Вчера они угнали и взяли в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Оккупировав город, громаду оставили без избранного руководителя, чтобы парализовать жизнедеятельность. И таким образом деморализовать и подчинить местных жителей. Это акт терроризма. Россия пытается уничтожить законно избранную власть в Украине, защищающую интересы мирных жителей. Ведь сегодня мэры городов и городков обеспечивают их жизнедеятельность, осуществляют доставку гуманитарной помощи, эвакуацию мирного населения, где враг стреляет, бомбит и убивает», - подчеркнул Кличко.

Он уверен, что россияне пытаются подорвать вертикаль власти в стране, чтобы посеять хаос.

«Орки увидели отвагу и непокорность украинцев, которые организованно сражаются за свою землю. Поэтому теперь пытаются посеять хаос, подорвав вертикаль управления. Несколько дней назад погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям продукты и лекарства. Никакими методами вы не поставите народ Украины на колени. Украинцы не боятся и даже в оккупированных городах выходят безоружными на акции против оккупантов. Мы не сдадимся и вместе выстоим», - отметил мэр Киева.

Кличко сообщил, что подготовка к обороне столицы продолжается.

«Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты. Создавать резервы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Также мы продолжаем обеспечивать работу критической инфраструктуры города, жизнедеятельность столицы», – сказал он.

Кличко отметил, что столица продолжает помогать в эвакуации жителей близлежащих городов и городков.

«Уже третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. Город предоставляет пассажирский транспорт – автобусы. А киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину», - подытожил мэр города.