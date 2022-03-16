Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах (видео)

Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах (видео)

Комендантский час в столице длится с 15 марта и завершится завтра, в 7 часов утра.

Мэр Киева Виталий Кличко просит жителей города не пренебрегать сигналами тревоги. И находиться при объявлении тревоги в безопасных местах – в укрытиях.

Комендантский час в столице длится с вечера 15 марта и завершится завтра, в 7 часов утра. Завтра откроются магазины, аптеки, заправки, предприятия. Общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме.



Кличко записал видеообращение к киевлянам.

Он также сообщил, что Киев продолжает обороняться и подвергаться атакам врага.



Спасатели уже разобрали завалы на поврежденных верхних этажах дома в Шевченковском районе.

"Погибших, слава Богу, нет. Двое пострадавших госпитализировали. 37 жителей эвакуировали", — сообщил он.



Гуманитарный штаб столицы продолжает работать. Город накапливает резервы продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости.