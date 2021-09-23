Кличко призвал депутатов поддержать назначение экс-руководителя полиции Киева Крищенко своим заместителем

Бывший глава столичной полиции будет отвечать за муниципальную безопасность, гражданскую защиту и тому подобное.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал депутатов поддержать назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко. Вы знаете Андрея Евгеньевича как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию — в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию к обеспечению правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины", — сказал мэр Киева.

Кличко отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Его место занял полковник полиции Иван Выговский.

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