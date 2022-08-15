Кличко предупредил о "тяжелой" зиме в Киеве: что нужно подготовить дома

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы, что зима может быть "тяжелой". Он призвал всех подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.

Об этом глава столицы сказал в интервью Бабелю.

В мэрии не исключают, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18, отметил Кличко.

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"Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидания. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем", – пояснил мэр.

Кличко добавил, что в городе также могут быть перебои с электричеством.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - сказал мэр.

Напомним, в Днепровском районе Киева территориальная оборона "наказала" пару нарушителей комендантского часа. Парень с девушкой приседали, взявшись за руки.

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