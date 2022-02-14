Кличко попросил бизнес помочь Киеву из-за военной угрозы: что можно сделать

Кличко попросил бизнес помочь Киеву из-за военной угрозы: что можно сделать

Мэр объяснил, что делать, если вы хотите помочь городу.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил представителей украинского и иностранного бизнеса помочь городу в условиях военной угрозы.

Об этом он 14 февраля заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, помощь от бизнеса понадобится для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры в случае ЧП, лучшего оснащения резервистов и обеспечения потребностей людей в случае военного нападения.

"Я благодарен тем, кто уже сам обращается и спрашивает: как я могу помочь? И благодарен дипломатам иностранных государств, которые тоже предлагают помощь", — подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, если вы хотите помочь городу – обращайтесь в Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, что в Киеве из-за угрозы военного нападения обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. В постоянной работе находятся 3-4 блока.

Тревожный или счастливый: какой чемодан собирать в случае чрезвычайной ситуации

Читайте также: